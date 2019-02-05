В Украину не пустили известную российскую телеведущую

Пограничники узнали, что Анастасия Ивлеева нарушила украинское законодательство в 2017 году

Анастасия Ивлеева. Фото: Facebook

В Украину не пустили известную российскую телеведущую //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/988/658/5c59886584cf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/988/658/5c59886584cf5.jpg 2019-02-05T15:00:00+02:00 Украина Пограничники узнали, что Анастасия Ивлеева нарушила украинское законодательство в 2017 году

Украинские пограничники отказали во въезде на территорию Украины российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой за незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отметили, что из-за нарушения украинского законодательства, россияне запретили въезд в Украину.

"Сегодня в Украину не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", – говорится в сообщении.

Также в ГПСУ уточнили, что за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в Украину 140 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

Напомним, в октябре прошлого года солисткам российской группы запретили въезд в Украину. Певиц группы "Две Маши" не пустили в Украину из-за того, что они незаконно побывали в Крыму, где снимали клипы.

Как мы уже писали, из-за усиления контроля на границе украинские пограничники оказали большому количеству граждан российской Федерации во въезде. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян рассказал, сколько россиян не пустили в Украину с начала года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину не пустили известную российскую телеведущую". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...