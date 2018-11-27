Лавров озвучил позицию Кремля о дальнейших переговорах по Азову

Россия не видит необходимости в посредниках при разрешении ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе, власти РФ и Украины способны сами обсудить имеющиеся вопросы. Об этом заявил во вторник, 27 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Вчера ситуация (вокруг агрессии России против украинских кораблей в Керченском проливе, – Ред.) обсуждалась в телефонном разговоре президента [России Владимира] Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу, и было достигнуто определенное понимание, которое, думаю, в ближайшее время будет реализовано. Я не вижу необходимости в каких-либо посредниках. Я думаю, что это сугубо практический вопрос", - сказал он.

"В практическом плане, я думаю, на уровне местных пограничных властей двух стран вполне (если какие-то есть технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны) можно было бы эти вопросы обсудить", - подчеркнул Лавров.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.