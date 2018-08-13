Лесные пожары в Крыму соцсети сравнили с российскими: появились фото и видео

Сегодня, 11:24

На борьбу с огнем в крымском заповеднике вышло множество добровольцев

Фото: Twitter
Фото: Twitter

На борьбу с пожаром в заповедном урочище "Уч–Кош", недалеко от Ялты в оккупированном россиянами Крыму, были подняты все возможные силы благодаря резонансу в социальных сетях.

Местные жители постили сообщения о происходящем, а в тушении пожара активную помощь оказывали добровольцы. При этом пользователи соцсетей обратили внимание та то, что гигантские лесные пожары в России оставались без какого-либо внимания СМИ из-за пассивности граждан, но на оккупированном полуострове произошло иначе.

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Стоит добавить, что в соцсетях с сарказмом поинтересовались, прилетит ли на борьбу с огнем и президент РФ Владимир Путин и любопытствовали, как скоро прозвучат обвинения в поджоге, устроенном "украинской ДРГ".

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Год назад в оккупированном Крыму сильный природный пожар в горах вспыхнул в селе Громовка городского округа Судака. А в Форосе сгорел незарегистрированный детский лагерь.

А не так давно на полуострове вспыхнул пожар на территории Свято-Успенского монастыря
пожар, Крым, заповедник, Ялта

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Источник:

"Сегодня"

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