"Птичка прилетела": волонтер рассказал о сильном пожаре на позициях боевиков в ДАПе

В районе Международного аэропорта "Донецк" им. С.Прокофьева, с огромными потерями захваченного боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными в январе 2015 года и оставшегося под огневым контролем украинских военных, горели позиции противника.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, горение продолжается с самого утра воскресенья, 12 августа.

"Причём хорошо и сильно горит. Что случилось – не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может и известного. Перемирие все-таки. Но горит хорошо!", – добавил волонтер.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как "птичка" ВСУ уничтожила позицию боевиков в здании. Для удара по врагу использовалась управляемая противотанковая ракета.

Также напомним, ранее Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".

Ранее волонтер рассказал, как уничтожили опорник боевиков на Бахмутке. По его словам, "птичка" запорхнула прямо в гнездо, когда неизвестные птурщики ударили с расстояния 2200 метров.