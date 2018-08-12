"Птичка прилетела": волонтер рассказал о сильном пожаре на позициях боевиков в ДАПе

Сегодня, 16:47

Несмотря на перемирие, передовая противника горит хорошо, сообщает Мысягин

В районе Международного аэропорта "Донецк" им. С.Прокофьева, с огромными потерями захваченного боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными в январе 2015 года и оставшегося под огневым контролем украинских военных, горели позиции противника.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, горение продолжается с самого утра воскресенья, 12 августа.

"Причём хорошо и сильно горит. Что случилось – не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может и известного. Перемирие все-таки. Но горит хорошо!", – добавил волонтер.

001_04

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как "птичка" ВСУ уничтожила позицию боевиков в здании. Для удара по врагу использовалась управляемая противотанковая ракета.

Также напомним, ранее Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".

Ранее волонтер рассказал, как уничтожили опорник боевиков на Бахмутке. По его словам,  "птичка" запорхнула прямо в гнездо, когда неизвестные птурщики ударили с расстояния 2200 метров.
пожар, Донецк, аэропорт, ДАП, Мысягин

Вы сейчас просматриваете новость ""Птичка прилетела": волонтер рассказал о сильном пожаре на позициях боевиков в ДАПе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Тихо делают свое дело: волонтер рассказал о продвижении ВСУ под Желобком

23 Июня, 09:43

Украинские военные закрепились на новых рубежах, пишет Юрий Мысягин

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

"Жара" под Горловкой: ВСУ освободили поселок, а боевики вторые сутки кроют его из пушек

14 Мая, 11:45

Поселок Чигари был расположен в "серой зоне" и перешел под контроль украинских военных
Загрузка...

Донбасс

Боевики обстреляли позиции ВСУ. Фото: AFP

Отомстили за раненного побратима: на Светлодарской дуге уничтожили две бронемашины боевиков

28 Мая, 16:05

В одном бою были уничтожены БМП и бронированный тягач противника

Донбасс

Фото: Facebook 93-я ОМБр

"Птичка" запорхнула прямо в гнездо: волонтер рассказал, как уничтожили опорник боевиков на Бахмутке

1 Июля, 09:51

Неизвестные птурщики ударили с расстояния 2200 метров
Загрузка...