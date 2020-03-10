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Литва не признает документы, выданные в Крыму

10 марта, 14:37

Станислав Кожемякин

Вильнюс в очередной раз подтвердил свою позицию по незаконно аннексированному полуострову

Литва, которая последовательно осуждала незаконную аннексию Крыма Россией, отказалась признавать документы, которые были выданы на оккупированном полуострове, даже если они были подтверждены российскими властями.

Как сообщает Delfi, это вытекает из решения Апелляционного суда Литвы по ходатайству женщины, которая требовала у литовских ведомств признать легальность решения крымского судьи о расторжении ее брака.

Изначально ее просьбу отклонил ЗАГС Вильнюса. Позже Вильнюсский окружной суд тоже отказался расторгать брак и обратился за разъяснениями в Апелляционный суд страны.

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Однако в конце февраля Апелляционный суд признал законность действий вильнюсского ЗАГСа. Судья Дангуоле Мартинавичене подчеркнула, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Крыма и международных правовых норм, поэтому выданные после оккупации документы "не обладают юридической силой в Литве и не могут быть легализованы".

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Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский посетил Литву, где подписал ряд документов о двухстороннем сотрудничестве, в частности, с осуждением российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Кроме того, когда Apple обозначила Крым на своих картах как часть России, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обвинил компанию в невежестве и призвал поменять свою позицию.

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Литва Крым аннексия Крыма

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