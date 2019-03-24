Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В санатории оккупированного Крыма произошло массовое отравление

Сегодня, 12:04

Люди отравились в Ялте на праздновании дня рождения, пострадавших госпитализировали

В санатории оккупированного Крыма произошло массовое отравление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg Крым Люди отравились в Ялте на праздновании дня рождения, пострадавших госпитализировали

В оккупированном Крыму произошло массовое отравление – десять человек были доставлены в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы с предварительным диагнозом "пищевая интоксикация".

По данным крымских СМИ, были госпитализированы десять рабочих из Узбекистана, которые отмечали день рождения одного из них и отравились некачественными продуктами. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

"Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством объекта в непосредственной близости от санатория "Зори России", отмечали день рождения и употребили скоропортящуюся продукцию. Пострадали 10 человек. Это абсолютно бытовой случай, не носящий системный характер", —заявил глава оккупационной "администрации" Ялты Алексей Челпанов.

Также он заверил, что пострадавшие не являются работниками санатория, который, пытаясь заработать, "предоставил номера 600 гражданам Узбекистана, которые заняты на строительстве других объектов".

Напомним, ранее массовое отравление произошло в Дагестане – там острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. По предварительным данным, инцидент произошел из-за загрязнения воды.

Ранее сообщалось о странном отравлении в России, когда в больницы обратились более 50 детей. Основные жалобы – тошнота и головокружение. У некоторых были высыпания на коже. 

Стоит добавить также, что мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, отравление, Ялта, массовое отравление

Вы сейчас просматриваете новость " В санатории оккупированного Крыма произошло массовое отравление". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре двое мужчин отравились боярышником

Сегодня, 11:24

"Застролье" с боярышником закончилось трагедией

Путин пошутил о "бедных евреях" в оккупированном Крыму: соцсети возмущены

18 марта, 18:42

Комментируя задержки при строительстве синагоги, президент России решил в очередной раз "блеснуть" чувством юмора

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Умер актер из фильма «Девчата»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Украине сдался экс-главарь "ДНР" - нардеп
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика