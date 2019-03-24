В санатории оккупированного Крыма произошло массовое отравление

Люди отравились в Ялте на праздновании дня рождения, пострадавших госпитализировали

В санатории оккупированного Крыма произошло массовое отравление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg 2019-03-24T12:04:00+02:00 Крым Люди отравились в Ялте на праздновании дня рождения, пострадавших госпитализировали

В оккупированном Крыму произошло массовое отравление – десять человек были доставлены в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы с предварительным диагнозом "пищевая интоксикация".

По данным крымских СМИ, были госпитализированы десять рабочих из Узбекистана, которые отмечали день рождения одного из них и отравились некачественными продуктами. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

"Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством объекта в непосредственной близости от санатория "Зори России", отмечали день рождения и употребили скоропортящуюся продукцию. Пострадали 10 человек. Это абсолютно бытовой случай, не носящий системный характер", —заявил глава оккупационной "администрации" Ялты Алексей Челпанов.

Также он заверил, что пострадавшие не являются работниками санатория, который, пытаясь заработать, "предоставил номера 600 гражданам Узбекистана, которые заняты на строительстве других объектов".

Напомним, ранее массовое отравление произошло в Дагестане – там острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. По предварительным данным, инцидент произошел из-за загрязнения воды.

Ранее сообщалось о странном отравлении в России, когда в больницы обратились более 50 детей. Основные жалобы – тошнота и головокружение. У некоторых были высыпания на коже.

Стоит добавить также, что мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

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