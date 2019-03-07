Милитаризация и диктатура: Климкин рассказал, что происходит с Крымом
Москва не смогла превратить оккупированную территорию в "обычную Россию", отметил министр
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что численность российских войск в оккупированном Крыму в ближайшие годы достигнет 50 тыс. человек персонала.
"То, что мы знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тыс. человек российского персонала. Мы знаем, что там подготовлена инфраструктура для ядерного оружия", – сказал глава МИД.
Климкин отметил, что в мире многие чувствуют, но до конца не понимают, что Москва "не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию".
"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры… Мы знаем, что каждый, кто является не только патриотом, а вообще что-нибудь не так скажет, может в течение пяти минут стать политическим заключенным", - подчеркнул Климкин.
"Последнее задержание владыки Климента – это уже вообще за пределами всех красных линий, то есть попытка просто бить, чтобы реально страх перед оккупационными властями доминировал", – отметил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает безопасности всего Черноморского региона.
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