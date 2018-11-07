Россия превращает Черноморский бассейн в зону военного противостояния – Горбулин

Советник президента Украины, первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин считает, что незаконная аннексия и милитаризация Крыма может превратить Черноморский бассейн в зону военного противостояния. Об этом он заявил в Киеве на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"Сегодня на 5-м году в контексте милитаризации полуострова достаточно вспомнить расположение в нем комплексов С-400, "Искандер", которые могут нести ядерное оружие, в контексте тех экономических, дипломатических, военных, информационных усилий, к которым вынуждены прибегать все большее количество государств, становится очевидным, что оккупация Крыма создала риски превращения Черноморского бассейна в зону военного противостояния", - отметил советник.

По словам Горбулина, незаконная аннексия Крыма вышла за пределы региональной проблематики.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма заявил, что наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в Сирии и других частях региона, создает далеко идущие последствия для Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

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Напомним, ранее о том, что Россия завезла в Крым ядерное оружие, заявлял уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.