Россия превращает Черноморский бассейн в зону военного противостояния – Горбулин

Сегодня, 15:46

По словам Горбулина, незаконная аннексия Крыма вышла за пределы региональной проблематики

Владимир Горбулин. Фото: fakty.ictv
Владимир Горбулин. Фото: fakty.ictv

Советник президента Украины, первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин считает, что незаконная аннексия и милитаризация Крыма может превратить Черноморский бассейн в зону военного противостояния. Об этом он заявил в Киеве на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"Сегодня на 5-м году в контексте милитаризации полуострова достаточно вспомнить расположение в нем комплексов С-400, "Искандер", которые могут нести ядерное оружие, в контексте тех экономических, дипломатических, военных, информационных усилий, к которым вынуждены прибегать все большее количество государств, становится очевидным, что оккупация Крыма создала риски превращения Черноморского бассейна в зону военного противостояния", - отметил советник.

По словам Горбулина, незаконная аннексия Крыма вышла за пределы региональной проблематики.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма заявил, что наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в Сирии и других частях региона, создает далеко идущие последствия для Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, ранее о том, что Россия завезла в Крым ядерное оружие, заявлял уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.
Россия, Крым, Горбулин, милитаризация

Вы сейчас просматриваете новость "Россия превращает Черноморский бассейн в зону военного противостояния – Горбулин". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Российские военные. Фото: архив

Журналисты показали, как Россия милитаризирует Крым: инфографика

5 Ноября, 15:24

Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го

Украина

Европарламент. Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Резолюция Европарламента по Азову: как отреагирует Россия

25 Октября, 17:03

Следующим шагом ЕС может быть введение новых санкций против России, но политика Кремля пока меняться не будет
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Могерини: ЕС продолжит давление на РФ для уважения международных законов и конвенций

23 Октября, 21:12

Европа не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству

Политика

Владимир Ельченко. Фото: twitter

Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией

10 Октября, 02:41

Также постпред обратил внимание на последнее распространение военной агрессии России в Азовском море

Политика

Крым. Фото: pixabay.com

Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает безопасности всего Черноморского региона - Порошенко

27 Сентября, 03:22

По его убеждению, такое положение дел требует соответствующей реакции ГА ООН

Другие страны

Флаг Боснии и Герцеговины. Фото: Travelask

Кремль помогает создать военизированные силы в Боснии и Герцеговине - СМИ

11 Августа, 01:41

Наемники этой страны ездили воевать на Донбасс и в Сирию, отмечают эксперты
Загрузка...