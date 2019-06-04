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На "Крымском титане" повысилась концентрация серной кислоты

4 июня, 14:40

Больница Армянска готовится принять большее количество пациентов

Фото: primechaniya.ru
Фото: primechaniya.ru.

В озере-накопителе технического водоема химзавода "Крымский титан" снова зафиксировано увеличение концентрации серной кислоты.

Об этом сообщили севастопольские ученые после проверки в Армянске, где прошлой осенью выбросы вредных веществ на заводе привели к экологической катастрофе.

По данным ученых, осенью прошлого года уровень кислотности превысил нормативный показатель в три раза, сообщает Форпост. В нынешнем году уровень содержания кислоты за последние 4 месяца изменился с 7,5 до 11%. При этом предельно допустимый показатель – 12 процентов.

Чтобы поддерживать уровень кислоты в норме, по словам сотрудников завода, в накопитель регулярно сбрасывают воду. Но ее постоянно не хватает. Тем более, после перекрытия Северо-крымского канала. В то же время, согласно данным, которые опубликованы на сайте оккупационной администрации Армянска и Крымского управления гидрометеорологии, состояние воздуха и питьевой воды в норме.

Между тем, больница Армянска готовится принять большее, чем обычно число пациентов, пишет издание. Это следует из информации, ранее опубликованной на сайте госзакупок. Так, победитель конкурса должен будет поставить больнице Армянска 44 тыс 825 комплектов питания. На прошлогоднем аукционе торговалось обеспечение питанием 34 тыс 878 койко-дней.

Напомним, серьезная экологическая катастрофа на "Крымском титане" произошла в конце августа прошлого года.

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Тег экология, Армянск, выброс, серная кислота, вредные вещества, Крымский титан

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