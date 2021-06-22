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Наводнение в Ялте. Количество пострадавших увеличилось

22 июня 2021 13:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за циклона, который обрушился на временно оккупированный Крым, на полуострове был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Во временно оккупированной Ялте уже 49 пострадавших от непогоды. Кроме того, несколько домов полностью ушли под воду. На полуострове сейчас оценивают ущерб от наводнения.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Алена Клименко, по данным оккупационной администрации, одну местную жительницу до сих пор считают пропавшей. А вот мужчину, которого считали погибшим, нашли живым.

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Отметим, во временно оккупированной Ялте выпало рекордное количество осадков: подтопило более 400 домов, эвакуировано почти 2000 человек, машины плавали на улицах, дома обесточены.

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Ранее мы сообщали, что в Крыму во время ливня погиб человек. Его унесло потоком воды. Погибший 1995 года рождения.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны в свободной Украине. В нескольких крупных городах улицы ушли под воду. Ветер вырвал деревья с корнями, а также поломал борды.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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