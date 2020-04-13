Не признался, что был в Москве: в Крыму инфицированный коронавирусом мог заразить 60 человек

В обсерваторе находятся 15 человек, а остальные на самоизоляции

В оккупированном Крыму пациент с коронавирусом занимался самолечением и контактировал с людьми в Красногвардейском районе. Об этом сообщил самозваный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Человек вернулся из Москвы и занимался самолечением. Много с кем контактировал в Красногвардейском районе, в том числе и в больнице. Расширяется значительно группа риска", — сказал Аксенов.

Всего 64 человека находится под медицинским наблюдением. Часть из них помещена в обсерватор, в том числе и медики.

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"8 числа он обратился в больницу, там он не говорит, что был в Москве, ему назначают лечение. 11 апреля состояние его ухудшается, он обращается в приемное отделение больничного комплекса села Восход и ему ставят пневмонию под вопросом. И позже его госпитализируют в инфекционное отделение. По факту 15 человек его контактов находятся в обсерваторе из них 8 медработников, которые проводили обследования. 27 человек – это те лица которые с ним находились в приемном покое, в амбулатории. Они также поставлены под меднаблюдение. Они изолированы на дому. 22 человека – это кто с ним контактировал предметно и родственники медиков", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 13 апреля в Крыму зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, из-за распространения вируса на полуострове закрыли все санатории и пансионаты как минимум до 1 июня.

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