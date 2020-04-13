В Крыму выросло число инфицированных коронавирусом

Большинство зараженных приехали в Крым с других территорий

В аннексированном Крыму подтвердили третий за последние сутки, 12 апреля, случай коронавируса. Об этом сообщили российские оккупационные "власти" полуострова.

"Подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевший в период с 25.03.2020 по 28.03.2020 находился в командировке в Москве, обратился в медицинскую организацию с клиническими симптомами ОРВИ, при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма", – сказано в сообщении.

Уже установлен круг контактных лиц заболевшего из родственников и медицинских работников. Это 14 человек, они находятся в обсерваторе.

"В отношении отдаленных контактных лицах проводятся профилактические мероприятия – вручены постановления о самоизоляции в домашних условиях, установлено медицинское наблюдение. Таким образом, на текущий период зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные", – добавили т.н. "власти" оккупированного Крыма.

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Кроме того, стало известно, что с 14 апреля в Крыму ужесточат режим самоизоляции. Так, прекращается вахтовой метод завоза сотрудников. Также жителям не рекомендуют посещать кладбища, за исключением оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Кроме того, до 30 апреля гражданам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, запрещается покидать места проживания за исключением прямой угрозы жизни и здоровью. Остальным разрешается покидать жилье для покупки продуктов, выгула животных, посещения больниц. Ограничения не касаются сотрудников организаций, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.

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Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированный КрымМинобороны России будет направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Кроме того, из-за распространения вируса на полуострове закрыли все санатории и пансионаты как минимум до 1 июня.

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