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Не существует спорных территорий: в Литве резко отреагировали на заявление Apple о Крыме

30 ноября, 18:02

Министр иностранных дел страны подчеркнул, что Крым - это украинская территория

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс / Фото: Flickr

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе обозначения в ее приложениях принадлежности полуострова. Об этом глава МИД Литвы написал в своем Twitter, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания уделит более пристальное внимание обозначению спорных территорий после ситуации с оккупированным Крымом.

В частности, обращаясь к руководству компании Apple, он подчеркнул: "Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме".

"Существует только часть земли, которая оккупирована Россией с пренебрежением всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права не следует манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

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Напомним, что в Литве разделяют позицию Украины и призывают "отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не менялся".

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple , что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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