Нехватка воды в Крыму: оккупанты будут гнать облака самолетами

Для водоснабжения оккупированного Крыма было принято решение запустить специальную программу по водоснабжению полуострова – с помощью военных самолетов гнать дождевые облака с территории России.

На заседании правительства РФ решили наполнять Северо-Крымский канал с помощью сил военной авиации, самолеты которой применят для создания искусственных дождей, чтобы наполнить основные водные артерии оккупированного полуострова.

"Очень важно в условиях блокады со стороны Украины обеспечить Крым необходимым объемом воды вне зависимости от погодных условий. Полагаться на осадки опрометчиво, начинать военную операцию против Киева нецелесообразно. В Крыму находится множество военных частей", - заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

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По ее словам, "дождевые облака из других регионов страны будут направлять в Крым".

"Вооруженные силы РФ полностью готовы для ежеминутного выполнения стратегических задач как за пределами, так и внутри страны. Для обеспечения водоснабжения на полуострове мы планируем задействовать специальный авиаполк, базирующийся в Евпатории", - заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Первые учения по организации водоснабжения на полуострове пройдут уже в марте. В случае успешного выполнения маневров оккупанты собираются выделять на эти цели по 80 млрд рублей (30,7 млрд грн) ежегодно..

Как сообщали новости "Сегодня", лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев озвучил позицию жителей аннексированного Крыма о поставках воды на полуостров. По его словам, многие люди, живущие в Крыму, негативно высказались по этому поводу.

А тем временем эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым. Он считает, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

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