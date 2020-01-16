Никогда в жизни не поехал бы: российский ученый назвал Крымский мост "критическим"

Фото: REUTERS/Alla Dmitrieva

По мнению российского ученого-геолога, доктора наук Российской академии наук Юрия Медовара, Крымский мост, построенный оккупантами, опасен.

Ученый заявил, что это место было абсолютно непригодно для подобного строительства, сообщает "Крым.Реалии".

"Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли", – сказал он.

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Кроме того, Медовар заявил, что "никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине".

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Но этот мост и железная дорога явно сооружались в военных целях – для быстрой переброски войск. Об этом идет речь в материале о Крымском мосте Путина как военной угрозе для Украины.

В свою очередь Киев сделал заявление о визите Путина в Крым. Украинские дипломаты указали, что никакие действия оккупантов не смогут изменить статус полуострова как украинской территории, и направили Москве ноту протеста.

Видео поездки Путина в Крым:

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