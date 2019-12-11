Новая напасть: побережье Крыма атаковали гигантские медузы

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В оккупированном Крыму – нашествие медуз. Тысячи морских обитателей атаковали Балаклавскую бухту в Севастополе. Об этом сообщает "Независимое телевидение Севастополя".

По словам очевидцев, медузы объединились в группы и заполнили гавань. В частности, они атакуют катера и яхты у причала. Кроме того, плотность скоплений настолько сильна, что медузы выталкивают друг друга на поверхность. Это создает на поверхности воды необычный визуальный эффект, схожий с каплями дождя.

Местные СМИ отмечают, что речь идет о медузах вида аурелия, также известного как ушастая медуза. Данный вид, как правило, не опасен для человека, и его массовые скопления у берега происходят несколько раз в год. Впрочем, такое нашествие создает ряд неудобств для морского транспорта.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе снова начались проблемы с водой – без водоснабжения 2 декабря осталась часть города.

Напомним, нашествие медуз, приплывших из Черного моря, летом было зафиксировано в Азовском море. Так, местные жители заметили их в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом. В Кирилловке медуз даже отгружали лопатами.

Также сообщалось, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз.

В Николаевской области в ноябре на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им еще наблюдать не приходилось.

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