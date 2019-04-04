Одиннадцать сел в Крыму лишились газа из-за аварии

Конфорки погасли у двух тысяч абонентов

Фото: Flickr

Одиннадцать сел в Крыму лишились газа из-за аварии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg 2019-04-04T17:58:00+03:00 Крым Конфорки погасли у двух тысяч абонентов

Более двух тысяч абонентов остались без газа в одиннадцати селах оккупированного Крыма из-за аварии на газопроводе, которая произошла возле села Журавки. Об этом сообщают Крым. Реалии со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"В 14.15 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 2 183 абонентов в 11 населенных пунктах района. Ведутся аварийно-восстановительные работы", – сообщили в Минэнерго России.

По данным центра, авария произошла сегодня в 14.00 возле села Журавки Кировского района. Сообщается, что во время проведения земляных работ был поврежден газопровод высокого давления диаметром 140 мм.

Как сообщалось, в Белой Церкви Киевской области на газопроводе высокого давления произошла авария. В результате в 200-тысячный город лишился отопления.

В Сумах 73-летний мужчина погиб в результате пожара, возникшего из-за устроенной им самим аварии на газопроводе.

Также мы сообщали, что в городе Южное вблизи Харькова предприниматели поставили свои киоски прямо на газовой трубе.

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