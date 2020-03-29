Москвичам запретили выходить из дома без веских причин

С понедельника, 30 марта, для всех жителей Москвы, где ранее от коронавируса умерла 69-летняя женщина, объявили всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста.
Указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 подписал мэр города Сергей Собянин.
Таким образом, покидать квартиру можно только по нескольким причинам:
- в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;
- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
- при необходимости вынести мусор.
Между тем въезд и выезд из города не запрещены.
Отмечается, что на улице следует держать дистанцию не менее 1,5 метра (за исключением поездок в такси). Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
По словам Собянина, в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.
"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — отметил он.
В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Вид и порядок получения пропусков определят позже.
Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.
В России к 29 марта зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19, в Москве — более тысячи зараженных. Жертвами коронавируса стали семь человек.
Ранее мы сообщали, что россияне отменили массовые мероприятия, ограничили работу многих предприятий и с 30 марта полностью закроют границы.
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