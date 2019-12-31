Оккупанты депортировали известного проукраинского журналиста из Крыма на материковую Украину

Сейчас Евгений Гайворонский должен быть в Донецкой области

Евгений Гайворонский. Фото: Facebook

Оккупанты в Крыму депортировали блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую часть Украины. Об этом сообщил бывший депутат и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Как сообщил Евгений Гайворонский, он в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России был выдворен в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое", – пишет Чубаров.

Также он добавил, что сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

Реклама

В тренде Чиновник Минобороны погорел на взятках: появились подробности

Напомним, что ранее Гайворонского арестовали, а после освобождения он рассказал, как оккупанты пытались его сломать. Журналист еще тогда подчеркивал, что опасается за свою жизнь и хочет выехать на материковую часть Украины.

Также мы сообщали, что за период аннексии Крыма украинские правозащитники зафиксировали как минимум 369 случаев преследования журналистов в Крыму. Около сотни произошли в первый месяц силового захвата полуострова. Председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик рассказала, как Россия избавилась от крымских издательств, которые были невыгодны оккупантам.

Известно, что на тот момент около десятка журналистов находились за решеткой по обвинениям в сфабрикованных делах по терроризму. Чтобы доказать "вину" незаконно подозреваемых граждан, диалоги людей во время прослушки всячески перекручивали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама