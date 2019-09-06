Оккупанты хотят построить в Крыму новый опасный химзавод

На аннексированном полуострове может появиться новое предприятие по производству хлора

фото: kafanews

Несмотря на еще неостывшую память об инциденте на заводе в Армянске, подконтрольное России "Министерство промышленной политики Крыма" намерено построить на аннексированном полуострове новое опасное химическое предприятие.

Как сообщили оккупанты, Красноперекопский завод "Бром" планирует инвестировать средства в строительство завода по производству хлора на севере полуострова.

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Это якобы должно снизить класс опасности с первого до второго за счет того, что большие объемы хлора не будут храниться в стационарных емкостях и цистернах.

Помимо того, на заводе "Крымский титан" могут реализовать проект, направленный на строительство установки, необходимой для нейтрализации кислотных стоков. Это, по мнению оккупационных властей, необходимо для стабилизации экологической ситуации на севере Крыма.

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Напомним, что в прошлом месяце украинский Гидрометцентр зафиксировал в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу высокий уровень загрязнения воздуха.

Кроме того, мы писали, что оккупационные власти полуострова передали в федеральную собственность России земли Крымского природного заповедника.

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