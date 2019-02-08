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Российские оккупанты учились разворачивать С-400 в Крыму

Сегодня, 15:58

На аннексированном полуострове прошла тренировка расчетов дивизиона зенитных ракетных систем С-400

С-400. Фото: mil.ru
С-400. Фото: mil.ru.
Российские оккупанты учились разворачивать С-400 в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8a/f97/5c5d8af977620.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8a/f97/5c5d8af977620.jpg Крым На аннексированном полуострове прошла тренировка расчетов дивизиона зенитных ракетных систем С-400

В оккупированном Крыму прошли учения российских войск по развертыванию комплексов зенитно-ракетных систем, сообщили в министерстве обороны РФ.

Согласно информации на сайте ведомства, в рамках маневров боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса со снятием временных нормативов.

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"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности. В целях проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ анонсировали электронные пуски ракет по условным воздушным целям, которые должны пройти в ходе следующих этапов тренировок.

Напомним, ранее на этой неделе российский Черноморский флот провел маневры в Черном море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Кроме того, в минувший понедельник тысячи морских пехотинцев и 50 единиц техники РФ провели учения на крымских полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий".

Мы также писали, что в 2018 году Россия незаконно призвала на воинскую службу в свою армию более пяти тысяч крымчан и продолжает милитаризацию детей.

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Тег Крым, военные учения, агрессия России, оккупация Крыма, с-400, армия России

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Источник:

УНИАН

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