Россия в 2018 году незаконно призвала в свою армию тысячи крымчан
Оккупационная власть взялась не только за «призывников», но и добралась до детей
Россия в оккупированном Крыму в 2018 году незаконно призвала на воинскую службу в свою армию более пяти тысяч крымчан и продолжает милитаризацию детей. Об этом сообщил на пресс-конференции менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман.
Оккупанты ведут активную пропаганду воинской службы, а крымских юношей отправляют служить даже за пределы полуострова – в Россию.
"Все эти действия носят незаконный характер, например, незаконный призыв в вооруженные силы РФ является нарушением Женевской конвенции, и, по данным Минобороны РФ, в 2018 году в Крыму было призвано около 5,6 тыс. человек на военную службу в РФ", – сказал Сагирман.
Кроме того, россияне в Крыму "воевать" учат и детей через различные милитаристские мероприятия.
"Стоит отметить, что после оккупации военные учения в Крыму приобрели системный характер. Мы фиксируем, что регулярно проводятся различные милитаристские мероприятия, в том числе, к таким милитаристским мероприятиям подключают детей", – заявил он.
Сагирман добавил, что военные учения россиян убивают экологию полуострова.
Как ранее мы писали, стало известно, сколько крымчан призвали в армию РФ за время оккупации полуострова. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву.
В свою очередь аналитик "Крымской правозащитной группы" Александр Седов дал крымчанам пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму. Во-первых, по его словам, ни в коем случае нельзя получать российский паспорт, тогда никто не сможет призвать – это самый надежный метод.
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