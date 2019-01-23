Россия в 2018 году незаконно призвала в свою армию тысячи крымчан

Оккупационная власть взялась не только за «призывников», но и добралась до детей

Фото: Минобороны РФ

Россия в 2018 году незаконно призвала в свою армию тысячи крымчан //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/886/9e2/5c48869e2c567.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/886/9e2/5c48869e2c567.jpg 2019-01-23T17:24:00+02:00 Крым Оккупационная власть взялась не только за «призывников», но и добралась до детей

Россия в оккупированном Крыму в 2018 году незаконно призвала на воинскую службу в свою армию более пяти тысяч крымчан и продолжает милитаризацию детей. Об этом сообщил на пресс-конференции менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман.

Оккупанты ведут активную пропаганду воинской службы, а крымских юношей отправляют служить даже за пределы полуострова – в Россию.

"Все эти действия носят незаконный характер, например, незаконный призыв в вооруженные силы РФ является нарушением Женевской конвенции, и, по данным Минобороны РФ, в 2018 году в Крыму было призвано около 5,6 тыс. человек на военную службу в РФ", – сказал Сагирман.

Кроме того, россияне в Крыму "воевать" учат и детей через различные милитаристские мероприятия.

"Стоит отметить, что после оккупации военные учения в Крыму приобрели системный характер. Мы фиксируем, что регулярно проводятся различные милитаристские мероприятия, в том числе, к таким милитаристским мероприятиям подключают детей", – заявил он.

Сагирман добавил, что военные учения россиян убивают экологию полуострова.

Как ранее мы писали, стало известно, сколько крымчан призвали в армию РФ за время оккупации полуострова. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву.

В свою очередь аналитик "Крымской правозащитной группы" Александр Седов дал крымчанам пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму. Во-первых, по его словам, ни в коем случае нельзя получать российский паспорт, тогда никто не сможет призвать – это самый надежный метод.

Вы сейчас просматриваете новость " Россия в 2018 году незаконно призвала в свою армию тысячи крымчан". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...