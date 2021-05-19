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Оккупанты устроили обыск в доме журналиста в Крыму с пьяными понятыми

19 мая, 16:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В дом корреспондента в Крыму пришли сотрудники полиции РФ и ФСБ, с ними были двое пьяных понятых – подробности обыска

Журналист "Крымской солидарности" Зидан Аджикелямов. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Журналист "Крымской солидарности" Зидан Аджикелямов. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Во временно оккупированному Крыму в доме журналиста "Крымской солидарности" Зидана Аджикелямова оккупанты провели обыск. Несколько сотрудников российской полиции и ФСБ открывали и проверяли ящики, смотрели книги и бумаги. С ними были двое понятых в нетрезвом состоянии.

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Об этом сообщили в организации "Крымская солидарность".

Когда Аджикелямов предложил понятому снять маску, чтобы посмотреть местный он или нет, от понятого пошел перегар. На замечание журналиста сотрудники полиции рассмеялись.

"Я спросил причину, по которой они (полицейские – ред.) приехали ко мне, и чего они хотят от меня. Они сказали, что им поступил звонок о том, что я якобы в разработке и решением суда Советского района они должны провести у меня осмотр. Они так это назвали, но я считаю, что это был обыск", – пояснил журналист.

Российские силовики пришли с обыском в дом журналиста "Крымской солидарности". Фото: facebook.com/crimeansolidarity
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Российские силовики пришли с обыском в дом журналиста "Крымской солидарности". Фото: facebook.com/crimeansolidarity

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В результате силовики провели обыск в комнатах и ​​в кухне дома, осмотрели сарай и, ничего не найдя, составили протокол. В свою очередь журналист отказался подписывать протокол, объяснив, что он должен согласовать свои действия с адвокатом. Российские силовики не разрешили позвонить адвокату и запретили снимать обыск на видео.

Ранее мы сообщали, что в Крыму оккупанты убили мужчину во время обысков.

Также напомним, ранее в Крыму массово обыскивали крымских татар.

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