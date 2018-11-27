Оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков

Один из моряков сообщил, что на него давили психологически для дачи нужных показаний

"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе начал арестовывать захваченных украинских моряков. Об этом в Facebook сообщает корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк.

Так "суд" арестовал на два месяца – до 25 января 2019 года – члена экипажа буксира "Яны Капу" Владимира Варемеза.

Также на два месяца "суд" арестовал Сергея Цыбизова.

"Адвокат Оксана Железняк, которая представляла его интересы, рассказала, что обвинение ему было представлено по части 3 статьи 322 УК РФ – "незаконное пересечение границы". Ранее сообщалось, что будет более легкая часть 1, но для того, чтобы требовать ареста, обвинение было переквалифицировано на третью часть – преступление группой лиц по предварительному сговору, предполагающую ответственность до шести лет лишения свободы. Цыбизов сказал адвокату, что его не пытал, однако "давили психологически для дачи необходимых показаний". Вину он не признал, заявил, что исполнял приказы вышестоящего начальства", – написал журналист.

Также "суд" арестовал на два месяца старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско.

"Очевидно, такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков", - написал журналист.

Заседание "суда". Фото: facebook.com/anton.naumlyuk

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.