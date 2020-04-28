Оккупированный Севастополь становится "крымским Уханем": найден очаг коронавируса

Количество заболевших в аннексированном городе удвоилось за сутки

После того, как оккупанты "закрыли" незаконно аннексированный Россией Севастополь из-за коронавируса, в городе обнаружили еще 36 новых инфицированных.

Об этом 28 апреля, как сообщают "Крым.Реалии", заявили оккупационные власти города.

"В одном из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированы", – заявил "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев президенту страны-оккупанта Владимиру Путину на совещании.

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По словам Развозжаева, у новых зараженных болезнь протекает в легкой форме и бессимптомно. Они все госпитализированы.

Также в этот день день диагноз подтвердился и у пациентки одной из больниц.

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Отмечается, что до этого дня в городе зафиксировали 36 инфицированных. То есть, за сутки количество пациентов с COVID-19 удвоилось.

Ранее новости "Сегодня" уже сообщали, что коронавирус набирает обороты в Крыму, там заражаются целыми семьями. Оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные по коронавирусу.

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Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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