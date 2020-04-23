Кориневич о ситуации в Крыму: Севастополь "закрыли", на улицах "казаки"

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму плачевная – зараженных становится все больше, тестов и медикаментов не хватает, некоторые больницы закрываются, а Севастополь оккупанты и вовсе "закрыли" и ввели туда российскую Росгвардию. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

"Ситуация во временно оккупированном Крыму и Севастополе не очень хорошая, чтобы не сказать, очень сложная. Действительно, там не хватает медикаментов, средств защиты и тестов. Закрываются некоторые больницы, потому что есть подозрения, что вся больница инфицирована, как-то в Армянске или Севастополе", – сказал он.

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По его словам, Крым отрезан от цивилизованного мира: из-за оккупации РФ полуостров не может получать поставки тестов или лекарственных средств из-за рубежа, поскольку ни одна зарубежная страна на это не пойдет.

"Многие люди привозят вирус с территории России, например, из Москвы. Ситуация плохая. Введен режим самоизоляции. За нарушение большие штрафы. Несколько дней назад закрыли на въезд и выезд Севастополь. Полиция и Росгвардия контролируют происходящее на улицах. К этому привлечены так называемые "казаки" и их "общества". Крым и до этого был серой закрытой зоной. Но в ситуации пандемии коронавируса Крым оказался в еще более затруднительном положении. Мы очень переживаем за наших граждан, которые там находятся", – сказал Кориневич.

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Читайте полный текст интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем: "Политика России в Крыму – системное военное преступление".

Как сообщали новости "Сегодня", коронавирус набирает обороты в Крыму, там заражаются целыми семьями. Оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные по коронавирусу.

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