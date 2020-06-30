По Керченскому мосту пустили грузовые поезда: появилось видео

Движение обычных поездов по мосту начали еще зимой

По незаконному Керченскому мосту оккупанты пустили первые грузовые поезда. Во вторник, 30 июня, два состава отправились с двух сторон переправы.

Видео: Крыминформ, Telegram

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Оккупанты уверены, что в 2020 году эти поезда перевезут по мосту до 3 млн тонн груза.

Напомним, движение поездов по Керченскому мосту начали в декабре 2019 года, а весной пошли электрички.

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Ранее мы сообщали, что о завершении строительства Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что до вторжения российских войск в Украину, войны на Донбассе и аннексии Крымского полуострова в Кремле планировали построить мост через Керченский пролив за счет украинских налогоплательщиков.

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