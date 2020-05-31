Похищение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: новые детали

Солдат был на посту не сам

Украинский военный Евгений Добринский, которого предположительно похитили, на момент инцидента находился на службе примерно в тысяче метров от аннексированного Крыма. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор, Валентин Шевченко, пишет Крым.Реалии.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", – рассказал начальник службы по связям с общественностью.

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Он уточнил, что вместе с Евгением Добринским было еще несколько солдат.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", – добавил Шевченко.

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О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорят.

Напомним, ранее ФСБ незаконно задержала украинского пограничника на админгранице с аннексированным Крымом. Работники ФСБпытались заставить его признаться в якобы умышленном пересечении админграницы.

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Также в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы готовил теракты и пытался завербовать жителей полуострова.

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