Похищения, пытки, убийства в СИЗО: что нужно знать о необъявленной войне Кремля против крымских татар

Российские силовики устраивают в Крыму облавы в мечетях и на базарах

Фото: Facebook.

Похищения, пытки, убийства в СИЗО: что нужно знать о необъявленной войне Кремля против крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce8/e44/5c9ce8e44a213.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce8/e44/5c9ce8e44a213.jpg 2019-03-28T18:42:00+02:00 Крым Российские силовики устраивают в Крыму облавы в мечетях и на базарах

В четверг, 28 марта, стало известно, что в России задержали троих крымских татар. Об этом сообщает в Facebook общественное движение "Крымская солидарность".

"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров – гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. В их домах вчера был произведен обыск в их отсутствие", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity.

Напомним, что в среду, 27 марта, в Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар. Как сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски. Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". Как сообщили в ФСБ, массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.

В тот же день в Киевском районном "суде" города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным и под арест попали первые пять крымчан – их оставили за решеткой до 15 мая.

В свою очередь постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в Крыму. Владимир Ельченко считает, что последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" краткую историю репрессий крымскотатарского народа, устроенных оккупационными властями Крыма.

Пропавшие без вести

Первые столкновения крымских татар с российскими оккупантами случились еще до аннексии полуострова Россией, 26 февраля 2014 года, на митинге возле Верховного Совета Крыма, где произошло несколько стычек.

Тогда с самого утра у парадного входа в ВС АРК собралось более 500 пророссийски настроенных "казаков", которые держали флаги автономии и российские триколоры. Кроме того, к парламенту сошлись около 10 тысяч людей с крымскотатарскими и украинскими флагами. Среди митингующих также была группа молодых парней — около 20 человек в масках, под черно-красным знаменем. И "казаки" оказались в кольце. Они начали обмениваться речевками с одной стороны скандировали "Россия!" с другой "Украина!", на "Крым — Россия" в ответ звучало "Крым — это не Россия" и "Крым — Украина!".

Позже к митингу присоединились активисты "Русского блока" и "Русского единства" с "казаками", с требованием провести референдум о дальнейшей судьбе полуострова — как части Украины или России, а также — вернуть Конституцию АРК старого образца. Меджлис выступил категорически против.

Оцепление милиции к обеду было прорвано, и хотя с обеих сторон призывали не реагировать на провокации, избежать массовой драки не удалось. Пострадали около десятка человек. Пострадавших из эпицентра событий вывели к медикам через "живой коридор".

В результате расследования уголовного дела по обвинению в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 29 января 2015 года был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По словам родных, друзей и коллег, которые пришли на заседание суда поддержать Ахтема Чийгоза, выглядел он бледным, похудевшим, но бодрым. На условия содержания не жаловался.

Ахтем Чийгоз. Фото: Facebook

"Сегодня мы в очередной раз убедились в политической мотивированности ареста Ахтема Чийгоза. Представитель прокуратуры в очередной раз на суде позволил себе пренебречь презумпцией невиновности и говорить о доказанности вины Чийгоза, хотя суда по сути дела еще не было", – обратил внимание первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

Сам Чийгоз заявил на суде, что его народ не для того с таким трудом вернулся на родину, чтобы сегодня уезжать из Крыма, и сам он такого намерения не имел и не имеет.

"Сегодня надеяться на то, что суд будет объективен, когда речь идет о политическом заказе, не приходится", – подытожил Чийгоз.

Забегая вперед, отметим, что политик в итоге был осужден на восемь лет, но после вынесения приговора Чийгоза депортировали в Украину.

Международная общественность не осталась в стороне. 2 октября 2014 года В ПАСЕ констатировали, что крымские татары в оккупированном Россией Крыму оказались в тяжелом положении. Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс во время заседания ПАСЕ в Страсбурге 1 октября.

Он заявил, что угроза безопасности для крымских татар возникла в результате серии рейдов вооруженных людей в масках на религиозные учреждения, школы, частные дома и Меджлис крымскотатарского народа.

Муйжниекс отметил, что рейды, которые проводились якобы "для поиска оружия так называемой экстремистской литературы", были "абсолютно неподходящими" по общине, со стороны которой не было никаких актов насилия.

Это заявление ПАСЕ возникло не на пустом месте. 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней – Исляма Джеппарова, сына известного правозащитника Абдурешита Джеппарова, и его двоюродного брата Джевдету Ислямова. Их местонахождение остается неустановленным до сих пор.

А 29 сентября 2014 года пропал без вести Эдем Асанов, который отправился на работу из Сак в Евпаторию, где он работал спасателем в одном из санаториев, и не вернулся. На рабочем месте он также не появился, сообщила сестра пропавшего парня Фериде Асанова.

Девушка утверждает, что Эдем был спокойным неконфликтным человеком, он не был политически активным и в любых резких высказываниях в соцсетях тоже не замечен. Через несколько дней труп Асанова был обнаружен в одном из домов на окраине Евпатории. Якобы Эдем покончил с собой.

Но этими двумя вопиющими случаями дело не ограничилось – люди в Крыму продолжали бесследно пропадать. Утром 16 декабря 2015 года в Керчи пропали еще двое мужчин – Руслан Ганиев и Арлен Терехов. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

"Оба соблюдающие мусульмане. Руслан утром покинул дом, сказав супруге, что навестит родителей, после чего никакой информации о нем нет. Попытались искать среди друзей и обнаружили, что пропал его друг Арлен, которого еще вчера друзья видели в Керчи. Руслана описывают как очень скромного человека и спокойного человека", – рассказал Джелялов.

Как и Джеппарова с Ислямовым, их не нашли до сих пор.

Рейды в мечетях и на базарах

Следом за арестом Чийгоза начались аресты других крымскотатарских активистов. Так, 13 октября 2016 года стало известно, что в Крыму "суд" арестовал пятерых татар, подозреваемых в терроризме. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи действиями оккупантов и потребовали немедленного освобождения пяти активистов, задержанных и арестованных по обвинению якобы в терроризме.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны РФ являются продолжением ее репрессивной политики, направленной на запугивание населения Крыма с целью подавления проявлений инакомыслия и общественного сопротивления оккупации.

"Убеждены, что попытки государства-оккупанта скрыть собственное своеволие и попрание прав человека за ширмой "борьбы с терроризмом или экстремизмом" уже давно никого не вводят в заблуждение. Действуя такими методами, Российская Федерация сама собственноручно насаждает террор на захваченной в результате вооруженной агрессии украинской территории, сея там страх и бесправие, грубо нарушает базовые нормы международного права, демократические права и свободы", – говорилось в заявлении.

В МИД потребовали немедленного освобождения пяти заключенных крымских татар, а также других граждан Украины, незаконно удерживаемых российской властью в неволе. Также дипломаты обратились к международным партнерам Украины с призывом усилить давление на РФ с требованием прекращения преследований и репрессий на этнической и религиозной почве на оккупированном полуострове.

Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров резко отозвался на эти события. По его словам, Россия, устраивая репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, пытается добиться их добровольного выселения с полуострова. Он отметил, что речь идет не о насильном выселении татар, как это было в 1944 году: оккупанты делают все, чтоб татары сами захотели уехать.

"У нас насильно похищают молодых людей, убивают их. Людей бросают в тюрьмы, то есть делают все, чтобы крымские татары сами покинули Крым. Крымские татары прекрасно понимают такую циничную политику и цели Российской Федерации, и поэтому они максимально, насколько это возможно цепляются за землю и пытаются сделать все, чтобы не покидать Крым", – сказал Чубаров.

По его словам, оккупанты даже не стесняются устраивать задержания во время священных для крымских татар событий – во время молитв.

"В конце молебнов они окружают мечети и у каждого верующего, которые выходят из святыни, проверяют документы. Они это объясняют борьбой с нелегальной эмиграцией. Но ни разу такие акции не проводились вокруг, скажем, православной церкви. Во время таких рейдов они забирали по 100-150 человек", – добавил глава Меджлиса.

Рефат Чубаров подчеркнул, что вопрос его народа все еще присутствует на международной арене. Так, в 2016 году году Европейский парламент принял две резолюции в защиту крымскотатарского сообщества, а одним из крупнейших союзников этого меньшинства является Польша.

Очередная облава прошла 15 декабря 2016 года в оккупированном Симферополе – российские силовики устроили рейд на рынке в Симферополе, где отлавливали лиц неславянской внешности, а также людей с украинским паспортом. А 13 апреля 2017 года были задержаны еще шестеро крымских татар: утром вооруженные российские силовики окружили жилой район в Бахчисарае. Во время обыска силовики палками избили мужчину, его забрала "скорая".

"Сегодня утром нагрянули, я на работу собиралась, потом они у нас все телефоны забрали, компьютер начали проверять. Меня выпустили, а сейчас я не могу домой зайти и не знаю, что там творится", – рассказала пострадавшая во время обысков.

Украина выразила решительный протест в связи с новыми задержаниями крымских татар. Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима, в частности крымскотатарских активистов и украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении Россией репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова. Кроме того, целенаправленные обыски в домах мусульман свидетельствуют о преследованиях по религиозному признаку", – говорится в сообщении.

Как пытают в ФСБ

В заключении с задержанными никто особо не церемонился. В ноябре 2017 года стало известно, что в отношении крымского татарина Рената Параламова, которого оккупационная власть в Крыму похитила и пыталась склонить к сотрудничеству с ФСБ, применялись жестокие пытки, в результате которых он оговорил себя и других людей. В частности, его били током и грозили изнасиловать трубой.

Параламов был задержан 12 сентября 2016 года в крымском поселке Нижнегорский. После обыска его увезли в ФСБ и больше суток скрывали от родственников его местонахождение. Параламов вышел на связь только 14 сентября – позвонив с чужого номера, он попросил его забрать с одной из автостанций Симферополя. После оказания медпомощи Параламов дал показания полиции о пытках силовиков. В конце сентября ему удалось покинуть Крым и позже вывезти на материковую Украину членов своей семьи.

Ренат Параламов. Фото: glavcom.ua

"Каждый раз, когда я требовал адвоката, ко мне подходил один и тот же человек и со словами "Я твой адвокат" бил меня в грудь. Мне сказали, что у меня два выбора: или остаться здоровым и делать, что скажут, или потерять здоровье и все равно делать то, что скажут. Они подняли меня, сняли наручники, отставили руки за спину, обмотали скотчем руки и ноги по колено, потом положили лицом к земле, оголили ягодицы и что-то зафиксировали скотчем на них, после чего я стал чувствовать, что меня бьет током", – рассказал Параламов, отметив, что, не получая нужного ответа, ФСБшники каждый раз усиливали электрический разряд.

"Было больно, и в конце концов я сказал, что согласен отвечать. Тогда они сняли скотч с меня и посадили, и опять мои ответы не нравились, и процедуры с электрическим током продолжались... Боль была невыносимая. Я стал кричать", – вспоминал происшедшее Параламов. В результате истязаний он потерял сознание.

В итоге Параламова заставили подписать протокол, он являлся членом "террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Он "признался", что организовывал распространение информации в интернете и контактировал с членами этой организации.

"Мне сказали, что теперь будешь на нас работать. По первому протоколу дадим тебе три года условно и в течение трех лет будешь давать нам информацию. Если же ты схитришь или расскажешь, мы тебя накажем. Заставили все "признания" сказать на камеру", – рассказал Параламов.

Но не всем повезло снова оказаться на свободе, как Параламову. В апреле 2018 года стало известно, что двое крымских татар умерли при загадочных обстоятельствах в симферопольском СИЗО. Об этом сообщала Крымская правозащитная группа (КПГ).

По их информации, вероятно, 6 апреля были найдены повешенными 69-летний Сервер Билялов, и 46-летний Олег Гончаров. 12 апреля в штрафном изоляторе был найден повешенным 23‑летний Дмитрий Шиповник. А 13 апреля в камере номер 8, куда помещают новоприбывших, в так называемом "карантине", с перерезанным горлом был найден 39‑летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Крымская правозащитная группа особенно подчеркивала тот факт, что эти сведения подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

Одна из версий смерти данных лиц – самоубийства через повешение Сервера Билялова, Олега Гончарова и Дмитрия Шиповника и самостоятельное вскрытие горла Исламом Искеровым. Но как заявили в Крымской правозащитной группе, версии о самоубийстве не являлись убедительными по нескольким причинам.

Так, Сервер Билялов рассчитывал на прекращение уголовного преследования и освобождение от наказания в самое ближайшее время. Дмитрий Шиповник был найден с перерезанным горлом "карантине", куда помещают людей после тщательного личного осмотра, и заключенный находится там под постоянным наблюдением.

Ислам Искеров был обвинен в краже по ст. 158, ч. 1 УК РФ, максимальные наказание по которой – два года лишения свободы, а минимальное – штраф до восьми тысяч рублей. Поэтому версия о самоубийстве, по мнению правозащитников, также являлась маловероятной.

Также отмечалось, что информация об этих событиях отсутствовала на официальных сайтах Следственного комитета РФ, Прокуратуры РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

В грубой форме

Между тем, незаконные аресты продолжались. Например, 22 марта 2018 года ФСБ задержала крымского активиста и журналиста Мемедеминова. Со слов супруги Наримана Мемедеминова, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков. Об этом сообщило гражданское объединение "Крымская солидарность".

В сообщении, в частности, говорилось, что с самого утра периметр вокруг дома активиста в селе Холмовка Бахчисарайского района был оцеплен силовиками и автозаками.

Напомним, что 11 февраля 2016 года в его доме уже был обыск, а затем Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года уже рассматривал административное дело в отношении крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск.

Обыск в доме крымскотатарского активиста. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника, среди них был и сам Нариман, который освещал ситуацию и вел видеосъемку. Кроме этого, он пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны правоохранительных органов. Однако несмотря на все это, был признан "виновным" решением суда и оштрафован на 10 000 рублей.

"Это не первый случай, когда российские правоохранители обращают внимание на действия активистов во время обысков в домах крымских татар. С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания и аресты", – говорилось в сообщении.

"Задержание Наримана Мемедеминова и обыск у него дома – ничто иное, как попытка заглушить гражданскую журналистику в Крыму. Это еще одно политическое преследование", – прокомментировал задержание адвокат Эмиль Курбединов.

Грубая сила применялась не только против рядовых активистов, но и против крымскотатарских политиков. Так, в мае 2018 года делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза избили после похищения российскими силовиками.

И это только отдельные, наиболее вопиющие эпизоды необъявленной войны, которую ведет Кремль против крымскотатарского народа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Похищения, пытки, убийства в СИЗО: что нужно знать о необъявленной войне Кремля против крымских татар". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.