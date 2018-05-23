Силовики оккупантов в Симферополе избили делегата Курултая крымских татар

Сегодня, 21:03

Российские силовики избили похищенного делегата Курултая крымских татар

Рефат Чубаров. Фото: Facebook
Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза избили после похищения российскими силовиками

Об этом заявил в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Эгиза срочно отправили в Симферопольскую городскую больницу.

"Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем разъяснений того, что произошло, от адвоката Айдера Азаматова", — написал он.

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Как сообщалось, ранее в оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что с раннего утра 26 апреля 2018 года у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Напомним, ранее США жестко отреагировали на обыски у крымских татар.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четверо человек, двое из них – крымские татары.
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Источник:

"Сегодня"

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