Похищенный украинский десантник "нашелся" арестованным в Крыму

В России прокомментировали исчезновение украинского военнослужащего Евгения Добринского в Херсонской области 30 мая.

Так, 2 июня в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ подтвердили, что украинский солдат находится в незаконно аннексированном Крыму.

При этом, несмотря на обнаружение вблизи места службы бойца следов борьбы, в ФСБ утверждают, что Добринский был задержан в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверяющих личность документов.

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При себе у него якобы обнаружили и изъяли для экспертизы "вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим".

В отношении бойца возбудили уголовное дело за якобы незаконное пересечение российской границы (ст. 322 УК РФ), за что ему может грозить до 200 тыс. рублей штрафа, принудительные работы или до двух лет лишения свободы.

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Напомним, что военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский исчез около 5 часов утра 30 мая. Службу он нес недалеко от поселка Сиваш Генического района в Херсонской области. Украинские СМИ узнали, что в тот же день он звонил сослуживцу и сообщил, что находится в Крыму, а оккупанты проверяли его паспортные данные.

Военная служба правопорядка, военная прокуратура и Государственное бюро расследований инициировали по этому факту следственные и розыскные действия.

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В этом году исполнилось шесть лет с момента оккупации Крымского полуострова Россией, которую ни Украина, ни остальной цивилизованный мир не признали. Чего ждать от дальнейшей аннексии Крыма и во что оккупанты его превратили, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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