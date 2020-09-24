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Постпред Зеленского о подаче воды на полуостров: Днепр не течет по территории Крыма

24 сентября, 03:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина не перекрывала доступ людей к воде Днепра

Украина не перекрывала русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на ее территории и под ее юрисдикцией и финансируется из государственного бюджета – на что имеет полное право. Об этом написал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.

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"Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - заявил Кориневич.

Он также отметил, что река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России и никто не перекрывал ее русло и доступ к воде для людей, проживающих на территории, по которой она протекает.

"Река Днепр не течет по территории Крыма", – подчеркнул постпред в Крыму.

Напомним, украинский дипломат назвал России два главных условия подачи воды в Крым и напомнил, что Москва не обращалась к Украине касательно подачи воды на оккупированный полуостров.

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Мы также сообщали, что в оккупированном Крыму заканчиваются последние запасы воды, с 23 сентября были введены ограничения на подачу воды в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Ранее из-за засухи оккупанты ввели жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

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вода Крым Днепр Антон Кориневич
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