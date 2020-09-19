Воды хватит максимум на полгода: в Крыму продолжают вводить жесткие ограничения

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, с 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке вводят ограничения подачи воды. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю "глава администрации" Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.
Так, ночью с 23:00 до 05:00 в системе водопровода снизят давление. Это значит, что вода будет идти под слабым напором.
Также Огнева признала, что в Изобильненском водохранилище воды хватит только до декабря. Планируется, что с помощью этих ограничений вода в кранах будет немного дольше – до апреля следующего года.
В комментариях под записью люди возмущены принятым решением. Пользователи Сети считают, что это не решит проблему и рассказывают, что уровень в воды в Изобильненском водохранилище уже опустился на 20 метров.
"И что потом? В январе? Будем молиться всем богам, чтобы послали дожди?" – написали в комментарии.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за засухи оккупанты ввели жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Теперь воду местным жителям подают строго по часам – утром и вечером.
Однако люди не довольны такими ограничениями. Ведь воду подают только в то время, когда большинство людей находится на работе . Кроме того, пользователи Сети выкладывают фото грязной желтой воды, которая течет из крана.
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