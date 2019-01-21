Пожар на судах возле Керчи: количество погибших возросло, оба корабля затонули

Моряков, которых удалось спасти, отвезли в керченскую больницу с переохлаждением тела

Фото: Керчь.FM.

Пожар на судах возле Керчи: количество погибших возросло, оба корабля затонули //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/638/bd0/5c4638bd0569b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/638/bd0/5c4638bd0569b.jpg 2019-01-21T23:27:00+02:00 Крым Моряков, которых удалось спасти, отвезли в керченскую больницу с переохлаждением тела

Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании "Кандий" и "Маэстро", которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось по меньшей мере до 14 человек.

Об этом сообщили в экстренных службах.

В спасательной операции участвует около 10 различных судов.

"Kerch.FM" тоже информирует о 14 погибших. По его данным, без вести пропали пять человек.

"Оба судна "Маэстро" и "Кандий" затонули", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, по состоянию на 21:45 по московскому времени (20:45 по киевскому времени) из воды достали 12 моряков, которые были на борту горевших судов вблизи Керченского пролива. Без признаков жизни вытащили из воды 14 человек, еще 5 моряков считаются пропавшими.

Моряков, которых удалось спасти, отвезли в керченскую больницу с переохлаждением тела.

Также издание утверждает, что оба судна, которые загорелись в результате взрыва, пошли ко дну.

Также стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов. Моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 11 человек.

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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