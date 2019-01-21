В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек
Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие
В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек.
Из-за пожара, который вызвал взрыв на одном из судов, моряки эвакуировались в воду. Из воды удалось спасти 14 человек. Однако еще 10 моряков нашли уже без признаков жизни. К тому же судьба еще семи членов экипажа остается неизвестной.
Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие.
Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.
Напомним, в конце декабря в Черном море село на мель грузовое судно под флагом Монголии, которое двигалось из порта Турции в порт "Кавказ".
Также сообщалось о кораблекрушении грузового судна класса Volgo-Balt 214, которое произошло во время шторма у турецкого побережья. В результате случившегося погибли четверо граждан Украины.
Мы также писали, что 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. У одного из них в результате инцидента повредился винт двигателя, а другой потерял якорь с цепью.
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