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В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек

Сегодня, 20:34

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/610/04b/5c461004bfcc8.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/610/04b/5c461004bfcc8.jpg Крым Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек. 

Из-за пожара, который вызвал взрыв на одном из судов, моряки эвакуировались в воду. Из воды удалось спасти 14 человек. Однако еще 10 моряков нашли уже без признаков жизни. К тому же судьба еще семи членов экипажа остается неизвестной. 

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие.

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.

Напомним, в конце декабря в Черном море село на мель грузовое судно под флагом Монголии, которое двигалось из порта Турции в порт "Кавказ".

Также сообщалось о кораблекрушении грузового судна класса Volgo-Balt 214, которое произошло во время шторма у турецкого побережья. В результате случившегося погибли четверо граждан Украины.

Мы также писали, что 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. У одного из них в результате инцидента повредился винт двигателя, а другой потерял якорь с цепью.

пожар, Черное море, танкер, азовское море, Керченский пролив, судно

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Источник:

Интерфакс

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