В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

Фото: скриншот.

В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/610/04b/5c461004bfcc8.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/610/04b/5c461004bfcc8.jpg 2019-01-21T20:34:00+02:00 Крым Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек.

Из-за пожара, который вызвал взрыв на одном из судов, моряки эвакуировались в воду. Из воды удалось спасти 14 человек. Однако еще 10 моряков нашли уже без признаков жизни. К тому же судьба еще семи членов экипажа остается неизвестной.

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие.

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.

Напомним, в конце декабря в Черном море село на мель грузовое судно под флагом Монголии, которое двигалось из порта Турции в порт "Кавказ".

Также сообщалось о кораблекрушении грузового судна класса Volgo-Balt 214, которое произошло во время шторма у турецкого побережья. В результате случившегося погибли четверо граждан Украины.

Мы также писали, что 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. У одного из них в результате инцидента повредился винт двигателя, а другой потерял якорь с цепью.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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