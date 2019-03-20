Пожар танкеров возле Керчи: пропавших моряков признают погибшими

Все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину

Фото: Керчь.FM.

Пожар танкеров возле Керчи: пропавших моряков признают погибшими //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/638/bd0/5c4638bd0569b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/638/bd0/5c4638bd0569b.jpg 2019-03-20T01:02:00+02:00 Крым Все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину

Первый заместитель руководителя ФГБУ "Морспасслужба" Виктор Чернов заявил, что десять членов экипажей танкеров "Канди" и "Маэстро", более месяца горевших в Черном море, по-прежнему числятся пропавшими без вести и будут признаны погибшими по суду.

"Десять человек до сих пор не обнаружены и числятся пропавшими без вести", - сказал Чернов.

По его словам, по закону они будут признаны погибшими по решению суда спустя полгода после обращения родственников в судебные инстанции. Он подчеркнул, что все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину.

Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять – граждане Турции, восемь – Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. 12 спасенных человек были доставлены на берег, найдены тела десяти, поиски остальных продолжаются.

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