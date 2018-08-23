Пропавшая во время отдыха в Крыму семья из Днепра нашлась

Сегодня, 15:15

Семейство даже не подозревало, что их разыскивают

Пропавшая во время отдыха в Крыму семья из Днепра нашлась

Семья Киливник из Днепра, об исчезновении которой во время отдыха в оккупированном Россией Крыму заявили ее друзья, нашлась. Об этом сообщила на своей странице на Facebook друг семейства Татьяна Крицкая.

"Они даже не предполагали, что они в розыске. И вправду, как оказалось, заотдыхались", – заявила женщина, отметив, что на данный момент супруги с двумя детьми находятся на границе с оккупированным Крымом.

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Напомним, 21 августа друзья семьи Киливник из Днепра заявили об их исчезновении во время отдыха в Крыму. 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон поехали отдыхать "дикарями" в Крым, а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Тогда было известно, что семейство выехало из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе.

Мы уже писали о том, что после установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
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