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Пьяный житель Алушты совершил курьезное "ограбление" банка: видео

27 января, 16:30

В сети появилось видео пьяной прогулки мужчины по банковскому отделению

/ Фото: скриншот

В оккупированном Крыму "клиентом" банка в Алуште стал пьяный мужчина, который с трудом держался на ногах, но при этом не выпускал из рук автомат.

На видео, сделанным камерами наблюдения, которое было опубликовано в YouTube, можно увидеть, как человек, шатаясь, походил по залу, ткнул автоматом в кассу – при этом стекло выдержало столкновение, а вот ствол отвалился.

Мужчина расстроился, бросил оружие на пол, походил по отделению, а потом вышел наружу, где его и задержали прибывшие охранники.

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Позже оказалось, что "оружием" был пневматический автомат для игры в страйкбол, а 35-летний "грабитель" рассказал, что он выпивал в баре, но его попросили оттуда уйти.

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В итоге, за неповиновение законному требованию полицейского, ему дали 10 суток ареста. Также "грабителю" грозит наказание за "хулиганство", которое может составить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. Если вину мужчины докажут, ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Также мы сообщали, о том, как россияне отличились очередной пьяной выходкой на борту самолета – экипажу авиакомпании Pegas Fly пришлось связать буянившую пассажирку.

Инцидент произошел на борту лайнера, который летел из Уфы в Дубай – вскоре после взлета находившаяся там женщина под влиянием алкоголя стала петь песни и танцевать прямо на своем месте.

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