Ракетные войска РФ заняли огневые позиции в Крыму
Цель учений – отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны
На территории оккупированного Крыма подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению задач полевого выхода у аэродромов Саки и Кача. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.
"Свыше 300 зенитчиков зенитно-ракетного полка приступили к выполнению комплекса учебно-боевых задач, среди которых развертывание и занятие огневых позиций, подготовка к открытию огня, а также отработка действий по разведке целей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Цель учений - отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.
Отмечается, для тренировок боевых расчетов ежедневно привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты морской авиации.
В издании добавили, в понедельник также стартовали учения войсковых сил ПВО по защите Черноморского побережья в Краснодарском крае. Более 1,5 тыс. военнослужащих из состава боевых расчетов зенитно-ракетной бригады развернуты на полигоне Молькино под Краснодаром.
Напомним, ранее Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей.
Также Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей". Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе.
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