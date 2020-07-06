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Репрессии, пытки и бесчеловечное обращение: генсек ООН рассказал о преступлениях России в Крыму

6 июля, 20:18

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Антониу Гутерриш представил промежуточный доклад о правах человека на полуострове

В незаконно аннексированном Крыму продолжаются репрессии со стороны подконтрольных России силовиков и прочие нарушения прав человека.

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Об этом говорится в промежуточном докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Документ был опубликован 6 июля пресс-службой Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН).

В докладе охватывается период с 1 июля по 31 декабря 2019 года на полуострове, а представленная информация опирается на работу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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Гуттериш отмечает целый ряд нарушений Россией как оккупирующей страной прав человека на полуострове:

  • пытки и другие формы жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, причем ни одного из нарушителей впоследствии не привлекли к ответственности;
  • неадекватные условия содержания в Крыму, что можно приравнять к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению;
  • криминализация свободы выражения мнения в соцсетях и вмешательство в профессиональную деятельность журналистов и работников СМИ, в частности, это касается крымских татар;
  • в нарушение международного гуманитарного права Россия продолжает насильно перемещать задержанных с полуострова на континентальную часть страны, применять уголовное законодательство РФ, проведен уже десятый воинский призыв в армию.
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По словам генсека ООН, его офис "продолжит следить за положением прав человека в Крыму и готов сотрудничать с Российской Федерацией как страной-оккупантом и Украиной в целях усиления защиты прав человека на полуострове".

Напомним, "крымская" резолюция Генеральной ассамблеи ООН была принята в конце прошлого года65 голосами "за".

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Россия Крым ООН аннексия Крыма крымский полуостров Гутерриш страна-агрессор

Источник: Сегодня

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