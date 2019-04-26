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Россия создала "затор" судов у входа в Керченский пролив

Сегодня, 11:22

Оккупанты не в первый раз устраивают "искусственные очереди" кораблей

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода.

В Керченском проливе и в Азовском море в четверг, 25 апреля, наблюдалось большое скопление судов, ожидающих прохода Керчь-Еникальским каналом.

Как отмечает Крым.Реалии, в Керчи в течение дня наблюдалась хорошая погода, не предполагающая каких-либо объективных причин для перекрытия прохода Керчь-Еникальским каналом.

Около 14.00 в четверг танкеры, балкеры и сухогрузы стояли приблизительно в полумиле от Керченского моста, позднее суда переместились дальше в сторону Черного моря. В настоящее время расстояние между судами и Керченским мостом составляет около двух морских миль.

По информации сайта Marine Traffic, отслеживающего перемещение судов, в Азовском море, на подходе к Керченскому проливу, находятся сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, России и других стран.

Накануне глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия создает "искусственные очереди" кораблей в Керченском проливе, проводя усиленный досмотр судов, которые идут в украинские порты.

Как сообщалось, министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские суда смогут проходить через Керченский пролив при поддержке партнеров из НАТО.

Также мы сообщали, что самолет ВМС США провел разведку возле Керченского пролива.

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Тег Россия, Крым, Керченский пролив, затор, судоходство

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