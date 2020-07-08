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Россия бряцает оружием в Крыму в "приближенных к боевым" условиях

8 июля, 14:46

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Оккупанты снова решили "погреметь" на аннексированном полуострове

Пока в Кремле продолжают отрицать захватнические планы России относительно Украины, страна-оккупант начала новые учения в незаконно аннексированном Крыму.

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Как сообщили 8 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ, подразделения береговой обороны Черноморского флота решили отработать на оккупированном полуострове маневры "в условиях, максимально приближенных к боевым".

Учения проходят в "постоянно меняющейся обстановке маневренного боя" с отработкой огневой, тактической, инженерной и специальной подготовки.

"Военнослужащие поочередно выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силы условного противника", – утверждают в Минобороны.

Также армия страны-агрессора будет учиться корректировать огонь артиллерийских подразделений и вести разведку при помощи беспилотников.

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В маневрах принимают участие порядка полутысячи российских военнослужащих и более 70 единиц техники, включая танки Т-72Б3, а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

Напомним, ранее в интервью "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Цетра Разумкова Алексей Мельник рассказал о возможности нового наступления России с юга.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев утверждает об отсутствии разведданных о подготовке нападения, несмотря на что, украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении.

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Источник: Сегодня

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