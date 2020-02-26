"Россия делает из Крыма маленький Афганистан": полуостров засеют опийным маком

В оккупированном Крыму российские власти планируют выращивать опийный мак. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Эту идею оккупанты объяснили тем, что опиаты и каннабиноиды растительного происхождения используют в медицине.

"Многие страны уже рассуждают о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки", – заявил проректор по внешним связям так называемого "Крымского федерального университета" Михаил Сергеев.

Эту новость без внимания не оставила крымский политолог Евгения Горюнова. По ее словам, это идея может быть связана с уменьшением доходов в Крыму от сельскохозяйственных предприятий и Россия использует полуостров как опытный полигон.

"В Крыму мак рос как сорняк. Вполне возможно, что с него будут пытаться получать хоть какие-то доходы от сельского хозяйства. Неудивительно, что предлагают такой вариант замены, потому что больше уже заменять нечем. Предполагаю, что эта культура будет очень выгодна, если Крым станет единственным регионом, который в этом специализироваться, то для полуострова это будет "палочкой-спасалочкой". Другой вопрос – как это отразится на обществе. Россия использует Крым как опытный полигон, на котором можно делать все, что угодно", – отметила Евгения Горюнова.

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Также ситуацию прокомментировал кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией прогнозов Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко. Он считает, что это решение связано с дефицитом воды на полуострове.

"Думаю, там выбор невелик: либо эти земли превратятся в пустыню, или они будут искать альтернативные пути, чтобы хоть как-то эту пустыню использовать. В Крыму нет особого выбора, так как земля становится непригодной для выращивания чего-либо. Ранее на полуострове даже выращивали рис, теперь рисовая отрасль полностью утрачена. Поэтому приходится искать какую-то альтернативу, или просто оставлять эту землю пустой", – сказал Федоренко.

А украинский юрист-международник Борис Бабин считает, что таким образом из Крыма фактически "делают Афганистан".

"Результат довольно характерно: из Крыма фактически делают Афганистан. Такой маленький Афганистан для производства опийного мака на потребность русской армии. Вот зачем россиянам требовался Крым, чтобы там выращивать опийный мак. Как выяснилось, больше ни для чего они его приспособить не могут", – заявил он.

По его словам, наращивание производства опиатов может быть связано с подготовкой страны к войне.

"Нужно понимать, откуда такая внезапная внимание к проблемам медицины. Как известно, опиаты применяются как обезболивающее средство, но это мало интересует правительство России. Зачем такие шаги? В случае вооруженных конфликтов требуется большое количество опиатов, поскольку они необходимы не только в гражданской, но и в военной медицине. Наращивание производства опиатов любой спецслужбой мира рассматривается как подготовка страны к войне. Когда вы накапливаете фонда обезболивающих, значит, вы готовитесь к тому, что будете массово их применять", – добавил Бабин.

Ранее мы писали, что из-за проблем с водоснабжением на оккупированный Крым с помощью военных самолетов будут гнать дождевые облака с России.

Кроме того, на полуострове храмы Симферопольской и Крымской епархиий начали молебны "о ниспослании влаги".

Как живут украинцы на оккупированном полуострове, смотрите в сюжете:

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