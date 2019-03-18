Россия должна прекратить перекраивать границы Европы – МИД Британии
Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ
Великобритания никогда не признает незаконной аннексии Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении британского министра иностранных дел Джереми Ханта.
"Я осуждаю незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя в Украине 5 лет назад. Великобритания никогда не признает незаконной аннексии Россией Крыма, и мы призываем Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", – отметил Джереми Хант.
Как говорится в заявлении, неприемлемое поведение России продолжилось агрессией против Украины на Донбассе, незаконным строительством моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, и попытками монополизировать Керченский пролив.
"Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследуя тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма. Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и России без доступа к международным мониторинговым организациям или необходимой медицинской помощи. Россия также должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время законной попытки проплыть через Керченский пролив", - говорится в заявлении.
"Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении неоправданного применения силы Россией против украинских судов в ноябре прошлого года. Великобритания, наряду с нашими партнерами по ЕС и G7, остается неизменной в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина", – заявил Джереми Хант.
Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.
Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":
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