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Россия отправила за решетку украинского журналиста Есипенко

17 марта, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

ФСБ снова придумала очередного так называемого украинского диверсанта

В оккупированном Крыму незаконно задержанного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко арестовали на два месяца.

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Т.н. суд избрал "меру пресечения" для украинца, и он проведет за решеткой до 11 мая.

Жена задержанного Екатерина жалуется, что нанятому ею адвокату до сих пор не удалось увидеться с ее мужем. Мол, по словам следователя, Есипенко отказался от этого защитника, потому что имеет "государственного".

Отметим, что задержанному инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Напомним, российские спецслужбы не первый раз рапортуют о задержании украинских "шпионов" в Крыму. Так, в июле-2020 в Севастополе ФСБ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой.

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В ноябре-2019 в Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.

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журналист Крым арест есипенко мера пресечения

Источник: Сегодня

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