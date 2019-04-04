Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма и Керченского пролива

Американский разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии

Фото из открытых источников.

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма и Керченского пролива //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c0/0d1/5ca5c00d109a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c0/0d1/5ca5c00d109a5.jpg 2019-04-04T11:44:00+03:00 США Американский разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в среду, 3 мая, совершил очередной разведывательный полет вблизи Крыма и Керченского пролива на фоне сообщения США о разработке НАТО пакета мер по сдерживанию действий России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Керченского пролива.

При этом он приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Ялты на расстояние 32-35 км, то есть фактически шел по кромке морской границы, проходящей в 22 км (12 морских милях) от берегов страны. К входу в Керченский пролив он приближался на расстояние около 48 км.

Как сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс в настоящее время готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, который, в частности, предусматривает увеличение разведывательных полетов у границ России и направление в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД стран-членов НАТО. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", – сказала она на брифинге.

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования альянса, пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

Напомним, что в порт Одессы "Дональд Кук" зашел 25 февраля. Президент Украины Петр Порошенко совершил визит на американский корабль, где встретился со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

Возвращаясь в Средиземное море после визита в Одессу ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" пересекся с двумя фрегатами Черноморского флота России. Инцидент произошел утром 1 марта в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы.

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