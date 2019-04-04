Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма и Керченского пролива
Американский разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в среду, 3 мая, совершил очередной разведывательный полет вблизи Крыма и Керченского пролива на фоне сообщения США о разработке НАТО пакета мер по сдерживанию действий России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Керченского пролива.
При этом он приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Ялты на расстояние 32-35 км, то есть фактически шел по кромке морской границы, проходящей в 22 км (12 морских милях) от берегов страны. К входу в Керченский пролив он приближался на расстояние около 48 км.
Как сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс в настоящее время готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, который, в частности, предусматривает увеличение разведывательных полетов у границ России и направление в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД стран-членов НАТО. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", – сказала она на брифинге.
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования альянса, пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Напомним, что в порт Одессы "Дональд Кук" зашел 25 февраля. Президент Украины Петр Порошенко совершил визит на американский корабль, где встретился со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.
Возвращаясь в Средиземное море после визита в Одессу ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" пересекся с двумя фрегатами Черноморского флота России. Инцидент произошел утром 1 марта в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы.
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