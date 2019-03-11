Россия увеличила военное присутствие в Крыму – Шойгу

Министр обороны РФ рассказал, как усилилась российская армия за последние годы

Фото: Минобороны РФ

Россия увеличила военное присутствие в Крыму – Шойгу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/664/bae/5c8664bae5b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/664/bae/5c8664bae5b79.jpg 2019-03-11T15:42:00+02:00 Крым Министр обороны РФ рассказал, как усилилась российская армия за последние годы

Россия продолжает милитаризировать оккупированный Крым, усиливая все большим количеством войск и вооружений. Это даже признал во время расширенного заседания комитета Госдумы по обороне министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", – сказал он.

Также Шойгу отметил, что российскую армию стали комплектовать преимущественно кадровыми военными: в каждом полку и бригаде формируются по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий – призывниками. С 2012 года количество контрактников возросло более чем вдвое и в настоящее время составляет 394 тыс. человек – на сегодняшний день армии 136 батальонных тактических групп укомплектованы только контрактниками.

"В 2012 году в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений. Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50-75%. Временные параметры по приведению их в боевую готовность за один час достигнуты не были. За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тыс. современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", – сообщил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что в 2019 году упор делался на вооружение высокоточным оружием – его количество увеличилось в 12 раз, а крылатых ракет – более чем в 30 раз. Шойгу добавил, что в Сирии российские военные испытали 316 образцов современного вооружения.

Отметим, о чрезмерной милитаризации Крыма и Азово-Черноморского региона уже давно говорят не только в Украине, но и на Западе. В декабре 2018 года на Генассамблее ООН была принята украинская резолюция по Крыму и милитаризации Азовско-Черноморского региона. Международное сообщество осудило оккупацию Россией полуострова, усиление военного присутствия и агрессию в Керченском проливе против украинских кораблей.

Также ранее мы писали, как Путин превратил полуостров в оружейный склад. С момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия резко увеличила свое военное присутствие в Черноморском регионе – последние пять лет Кремль последовательно улучшал свой военный потенциал. Некоторые виды российских вооружений в Крыму способны переносить ядерные боеголовки, атакуя с неба, с земли и с воды.

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