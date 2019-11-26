Российские военные заплатили 30 миллионов рублей за случайно запущенную ракету в Крыму

В Крыму суд взыскал 31 млн рублей с российских военных, которые в 2017 году запустили ракету внутри ангара.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года на аэродроме в Саках. Четырехметровая ракета Х-29ТД снесла ворота и часть стены ангара и уничтожила по пути аппаратуру и еще одну ракету.

Суд признал Николая Зверева и Алексея Чебанова виновными в несанкционированном запуске ракет внутри ангара, где хранились боеприпасы.

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В решении суда сказано, что в результате запуска были полностью уничтожены две ракеты стоимостью 18,5 млн рублей и защитное устройство КЗУ-3 стоимостью 2,8 млн рублей. Также в результате инцидента был поврежден корпус компрессорной станции УКС-400В-П4М, стоимость ремонта которой составила 912,7 млн рублей.

Также был поврежден сам ангар.

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Кроме того, сообщается, что боевая часть ракет с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, иначе ущерб мог бы быть еще большим.

Напомним, в оккупированном Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействованы противокорабельные ракетные комплексы, артиллерия и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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