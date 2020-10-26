Севастополь скоро останется без воды: запасы Чернореченского водохранилища на исходе

В оккупированном Крыму значительно уменьшились запасы в Чернореченском водохранилище, которое сейчас обеспечивает водой весь Севастополь. На сегодняшний день объем воды там составляет 15 млн кубических метров, тогда как еще год назад – 34 млн.

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Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным СМИ, без дополнительного притока этой воды городу хватит примерно на три месяца.

Подконтрольные Кремлю "власти" полуострова планируют из-за засухи брать воду из Кадыковского карьера. Сейчас на территории карьера кладут траншеи и трубы для забора воды.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что Симферопольское водохранилище в оккупированном Крыму практически окончательно высохло.

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Как сообщалось ранее, из-за засухи оккупанты ввели жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Теперь воду местным жителям подают только утром и вечером. Однако люди недовольны такими ограничениями, ведь вода есть только в то время, когда большинство находится на работе. Также недавно в Сети показывали фото желтой "воды" из кранов.

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