Шторм, ветер и огромные волны: на Севастополь обрушилась непогода (фото и видео)

Фото: ru.krymr.com

В оккупированном Крыму продолжает бушевать непогода – Севастополь с самого утра накрыл сильный ветер. Об этом сообщает "Крым Реалии".

Из-за порывов ветра в городе разыгрался шторм – брызги волн поднимаются до второго этажа расположенных на набережной зданий. Кроме того, из-за разыгравшейся стихии в бухте ограничили навигацию.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на оккупированный Крым обрушился сильный ураган – ветер сносил деревья и переворачивал лавочки. Особенно много бед буря принесла Ялте – тут он бушевал в ночь на 23 января. Из-за непогоды в городе повалило деревья и праздничную иллюминацию на набережной.

А осенью в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

Мы уже сообщали, из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы- ветервалил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

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